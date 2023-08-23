Велосообщество Якутска объявило сбор помощи для Сергея Пригульного, которого сбила фура

Для якутянина, пострадавшего в ДТП в Хабаровском крае, объявлен сбор помощи. Фото: «Аргументы и факты - Хабаровск»

Клуб велосипедистов Якутска организовал сбор помощи для своего товарища, пострадавшего в ДТП в Хабаровском крае.

Напомним, 22 августа на трассе «Уссури» фура сбила Сергея Пригульного, который ехал на велосипеде из Якутска во Владивосток. Мужчина получил серьезные травмы. Сейчас он проходит лечение в одной из больниц Хабаровска.

– Меня прооперировали, поставили штифты на руку, чтобы ее выровнять. Мне предварительно озвучили, что если все будет хорошо, то только через 10-12 дней проведут еще одну операцию уже по удалению установленных штифтов. После этого надеюсь, что уеду в Якутск и продолжу лечение в своем городе, – рассказал он «КП – Якутии».

По его словам, потребуется длительное лечение и, возможно, еще не одно хирургическое вмешательство, а затем реабилитация.

Сбор помощи проводится по номеру, привязанному к Сберу: 89841120008. получатель Сергей Владимирович П.

Велоклуб Якутска объявил сбор помощи для Сергея Пригульного. Источник: соцсети

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