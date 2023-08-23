С 2024 года в Якутии появятся ежегодные выплаты детям войны

В Якутии установят ежегодные выплаты детям войны. Фото: Андрей СОРОКИН

Глава республики Айсен Николаев поручил Минтруду региона установить ежегодные выплаты детям войны, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Такое предложение было озвучено на республиканском форуме ветеранов.

– Признанием вклада детей войны в Победу должна стать материальная поддержка – ежегодные выплаты ко Дню Победы, – отметил Айсен Николаев.

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