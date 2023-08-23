В Якутии выросла заболеваемость ОРВИ

В Якутии наблюдается рост заболевания ОРВИ Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Якутии отмечается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

Всего в регионе зарегистрировано 1 880 случаев ОРВИ, но до опасного эпидемического порога этот показатель недотягивает 13,2%.

По данным лабораторного мониторинга, в республике циркулируют риновирусы, вирусы парагриппа, RC-вирусы, аденовирусы.

В Якутию поступило 207 810 доз вакцин против гриппа. В рамках прививочной кампании осенью планируется привить не менее 60% населения, а в группах риска не менее 75%.

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