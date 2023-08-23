Клумбы раздора. В Якутске горожане пожаловались на цветы, мешавшие на велодорожке

Жители Якутска пожаловались на клумбы на проспекте Ленина. Фото: администрация Якутска

В этом году проспект Ленина напротив Национальной библиотеки украсили множеством клумб с цветами. Но не все оценили такие старания. На нарекания отреагировали в управе Октябрьского округа.

Как пояснил глава округа Валентин Эверстов, подрядчик установил переносные клумбы у газона, загромоздив часть велосипедной дорожки.

– Конечно, жителям это не понравилось, поступили жалобы. Мы попросили подрядчика переставить клумбы в сквер Ларионова. Но подрядчик в субботу переставил ящики с цветами с велодорожки на пешеходный тротуар. На что управа настоятельно рекомендовала перевезти клумбы в сквер, – отметил он.

Сегодня подрядчик должен переставить дополнительные «квадраты» с цветами на территорию одного из близлежащих скверов по согласованию с МКУ «Главстрой». Цветы перенесут с пешеходной зоны проспекта Ленина на территорию сквера имени И. Крафта или сквера академика Ларионова.

– Основная цветочная конструкция не мешает пешеходам ходить по тротуару, жалоб нет. Напротив, прохожие с удовольствием фотографируются на фоне цветов, - отметил руководитель Управы Октябрьского округа.

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