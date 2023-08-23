11 выстрелов в голову родного отца. Два жителя Якутска обвиняются в убийстве

В Якутске семейная драма привела к убийству. Фото: СУ СК России по Якутии

В Якутске расследуется уголовное дело в отношении двух мужчин 25 и 28 лет, которые обвиняются убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК России по Якутии.

По данным следствия, вечером 18 августа они с 56-летним отцом были в частном доме в микрорайоне Марха. Во время ссоры братья совместно произвели не менее 11 выстрелов в голову и тело своего. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Заведено уголовное дело по п.«ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Братья заключены под стражу, им предъявлено обвинение.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств совершенного преступления.

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