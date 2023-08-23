Василий Егоров проиграл бурятскому боксеру в четвертьфинале чемпионата России

Василий Егоров сходит с гонки за медали чемпионата России по боксу. Фото: «Спорт Якутии»

В четвертьфинале чемпионата России по боксу якутянин Василий Егоров проиграл бурятскому спортсмену Баиру Батлаеву единогласным решением судей, пишет «Спорт Якутии».

Батлаев — двукратный призер чемпионата страны.

Егоров — пятикратный чемпион России, двукратный чемпион Европы и серебряный призер чемпионата мира.

Ранее они уже три раза встречались на предыдущих чемпионатах России, и каждый раз Василий одерживал убедительную победу. Но в этот раз сильнее оказался Баир.

Таким образом, никто из якутских боксеров не прошел в полуфинал. Все 12 воспитанников якутской школы бокса, участвовавших в чемпионате, выбыли на ранней стадии.

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