В Якутске открылась новая выставка современного искусства «Три точки» Алексея Очиривана

Зрители впервые увидят 11 полотен — вариации известных картин. Фото: Центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина

Центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина приглашает жителей и гостей столицы посетить выставку Алексея Очиривана «Три точки», сообщает пресс-центр учреждения.

Выставка отражает начальный этап творчества художника. Зрители впервые увидят 11 полотен — вариации известных картин. «Две мужские фигуры» (1932) Казимира Малевича, «Голова Мерилин Монро» (1964) Энди Уорхола, «Смеющийся Рембрандт» (1628) Рембрандта Харменс ван Рейна, «Неизвестная» (1887) Ивана Крамского и другие.

По мнению художника, работы демонстрируют ответную реакцию его подсознания на события, происходящие в мире с 2020 года по 2023 год.

«Изначально, в графическом редакторе я создаю разнообразные объекты. Это происходит на грани сознательного и бессознательного. Создаваемые объекты могут быть объемными, так и линейными. Далее, объекты подвергаются случайным множественным действиям. Я меняю их положения, смешиваю, объединяю, выравниваю, кристаллизую до тех пор, пока не почувствую и не увижу заданный образ», — делится Алексей Очириван.

Художник стремится работать во всех плоскостях цифрового пространства, но главным фактором его интереса остается культура и искусство. Так, его работа над общественно значимыми проектами по популяризации культуры и искусства Якутии на платформе GoogleArts&Culture, а также включение якутского языка в сервис «Яндекс Переводчик» принесла свои плоды. Якутский язык впервые стал открытым и доступным всему миру, а цифровые копии объектов культурного наследия стали более доступны на расстоянии клика.

«Выставка пройдет в рамках цикла экспериментальных проектов центра в формате творческой лаборатории, раскрывающей процесс создания авторского высказывания в контексте современных художественных практик. Данный авторский проект является вторым в цикле выставок-лабораторий. В дальнейшем наш Центр планирует развивать этот формат, предлагая художникам творческое пространство „Космос“ как поле для эксперимента», — сообщает куратор выставки Елена Васильева.

Выставка работает с 22 августа по 29 августа с 11 до 18 часов по адресу: Якутск, ул. Можайского, 25. Телефон кассы: 31-90-49.

Выставка пройдет в рамках цикла экспериментальных проектов центра в формате творческой лаборатории. Фото: Центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина

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