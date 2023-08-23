Хлебовоз НХЗ загорелся в Мегино-Кангаласском районе Якутии

Возгорание произошло на дороге между поселком Нижний Бестях и селом Майя. Фото: КримЯкутия

Возгорание в салоне автомашины «Газель» произошло вечером 22 августа на дороге «Амга» в Мегино-Кангаласском районе, сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

К приезду пожарных, через 12 минут, горела кабина. Площадь повреждения составила 3 кв.метра.

Судя по фото, появившемуся в телеграм-канале «КримЯкутия», это была машина Немюгюнского хлебозавода, везшая хлеб.

На машине логотип НХЗ. Фото: КримЯкутия

Причина возгорания, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На тушение привлекались черые человека личного состава и одна единица техники.

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