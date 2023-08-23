В Якутии детей участников СВО будут бесплатно обучать рабочим профессиям

Школьники с 9 по 11 классы смогут на выбор обучиться на рабочие специальности. Фото: google.com

Центр опережающей профессиональной подготовки выиграл грант главы Якутии Айсена Николаева на реализацию проекта «СВОи», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В этом году ЦОПП на безвозмездной основе будет обучать детей участников специальной операции — школьников с 9 по 11 классы рабочим профессиям, заявил директор Центра Владислав Хабаров.

«Около 200 детей получат индивидуальные маршруты образования и профессиональную ориентацию. Дети будут бесплатно обучаться рабочим профессиям, которые представлены в образовательных организациях нашей республики», — отметил директор ЦОПП.

Сейчас Центр собирает заявки от образовательных организаций, в которых хорошая материально-техническая база и эксперты-преподаватели, которые могут обучать рабочим профессиям.

«А с 1 сентября начинается сбор заявок от самих детей. Для них будет проведена бесплатная профориентация. Мы расскажем о профессиях, в том числе о профессиях, востребованных в Якутии. Потом согласно выбранным им траекториям развития дети могут получить бесплатное обучение профессиям в учебных организациях республики», — добавил Владислав Хабаров.

Образовательные услуги им предоставят бесплатно. Школьники с 9 по 11 классы смогут на выбор обучиться на рабочие специальности — от водителя до сварщика.

Чтобы принять участие в проекте «СВОи», родителю ребёнка нужно обратиться в ЦОПП, который находится в Якутске по адресу: ул. Крупской, дом 13, 1 этаж. С 1 сентября 2023 года на обучение можно записаться на сайте Центра опережающей профессиональной подготовки Якутии: https://copp14.ru/.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.