Сбережения якутян на банковских счетах достигли 171 миллиарда рублей

Доля рублевых счетов в общем объеме средств граждан составила более 97%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года объем денежных средств на банковских счетах и вкладах якутян, без учета счетов эскроу, вырос на 8% и достиг 171 миллиарда рублей, сообщает Национальный банк по Якутии.

Отмечается, что в основном якутяне хранили деньги в российских рублях. Доля рублевых счетов в общем объеме средств граждан составила более 97%, или 167 миллиардов рублей.

«Жители Якутии предпочитают банковские вклады как надежный способ сбережений — деньги в банках застрахованы государством, а доход от получения процентов гарантирован. В августе текущего года Банк России повысил ключевую ставку с 8,5 до 12%. Это решение будет способствовать в том числе росту процентных ставок по банковским вкладам и депозитам», — отметил заместитель управляющего Отделением Банка России по Республике Саха (Якутия) Андрей Гриднев.

Совокупный объем средств юридических и физических лиц на счетах в банках, действующих на территории Якутии, за год увеличился на 21%, до 290 миллиардов рублей. Доля вкладов населения в нем составила 59%, депозитов юридических лиц — 11%, индивидуальных предпринимателей — 6%.

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