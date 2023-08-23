В Якутске задержали двух женщин, искавших «закладки» в лесу

Заметив росгвардейцев, подозреваемые попытались скрыться. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Якутии

Патруль Росгвардии задержал жительницу Якутска, у которой изъято запрещенное вещество, сообщает пресс-служба ведомства.

Ночью сотрудники Росгвардии при патрулировании окраин города обратили внимание на двух женщин, которые в лесу искали что-то при помощи фонарика. Заметив росгвардейцев, они попытались скрыться, но сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых.

В ходе беседы женщины заметно нервничали и вскоре признались, что искали «закладку». На место задержания был вызван оперуполномоченный отдела наркоконтроля МУ МВД России «Якутское». У одной из женщин было обнаружено и изъято два полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом белого цвета.

Подозреваемая — ранее не судимая 31-летняя жительница Якутска, доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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