В среду в Якутске ожидается до +16 градусов

В среду в Якутске пройдет небольшой кратковременный дождь. Фото: KP.RU

Днем в среду, 23 августа, в Якутске температура воздуха составит до +16 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный 3-8 м/с. Ночью +6+8°, днем +14+16°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в 6 часов вечера в столице республики зафиксировали +17 градусов, ветер 1 м/с.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.