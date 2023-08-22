Якутия презентует уникальные турпродукты на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ-2023

Якутия готовится к ВЭФ-2023. Фото: оргкомитет ВЭФ-2023

Приоритетные инвестпроекты, эксклюзивные туристические продукты и механизмы развития информационных технологий представит Якутия на выставке «Улица Дальнего Востока», во Владивостоке в рамках VIII Восточного экономического форума, сообщает Фонд Росконгресс.

Эта выставка состоится 10–17 сентября. Она создана, чтобы регионы могли показать, почему люди любят родной край и гордятся своей малой родиной, отметил заместитель полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев,

– На Форум приезжают тысячи людей из разных стран. Не все из них бывали в Якутии, но, увидев павильон, где рассказывается о красоте северного сияния, природных богатствах, достопримечательностях и обычаях республики, посетители захотят приехать в Якутию и узнать, чем она живет, – сказал он.

Кроме того, это возможность представить экономический потенциал региона, уже реализованные и успешно действующие проекты.

– В экспозиции региона мы постарались дать максимально точный образ нашей родной республики, устремленной в будущее. Отражение культурного кода, видения развития и решений в сфере IT, показ уникальных кинокартин, достижения в спорте – все это можно будет увидеть в павильоне Якутии, – отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Что Якутия представит на «Улице Дальнего Востока»

Экспозицию украсят национальными элементами, северное сияние и ураса – традиционного жилища народа саха. Интерьер павильона будет выполнен в виде царства вечной мерзлоты – одного из ключевых брендов Якутии. Гости окунутся в атмосферу нетающего ледника внутри горы.

В центре расположится интерактивнаый цифровой двойник Якутии, представляющий собой совокупность процессов мониторинга, визуального анализа текущего состояния, прогнозирования и планирования последующего развития территории. В дальнейшем на его основе планируется создать систему поддержки принятия управленческих решений. Гости увидят 3D-карты всей республики и якутских городов, узнают о населении, работе крупнейших производств, развитии социальной сферы и наличии полезных ископаемых.

В зоне инвестпроектов будет представлена информация о проектах по шести разделам (транспорт, добыча полезных ископаемых, связь, продовольственная безопасность, экология, научные проекты).

Специалисты Агентства развития туризма и территориального маркетинга ознакомят посетителей с туристическим потенциалом республики. Здесь же будет представлен совместный проект с китайской провинцией Цзилинь по сохранению редкого вида журавлей (стерхов).

IT-специалисты получат возможность познакомиться с работой технопарка «Якутия» и ИТ-парка Якутска, «Акселератора Б8» для стартапов. Также будет представлена информация о конкурсе «Моя профессия – ИТ», Startup Tour. Creative TECH 2023, федеральном форуме «Цифровой алмаз», фестивале Global Game Jam, грантовом конкурсе «Умник» для молодых инноваторов.

Будет представлена продукция яутских предприятий для нужд СВО, в том числе резидентов ТОР «Якутия»: котлы, печи для армейских палаток, теплопоглощающая продукция компании «Хоту тент», беспилотные летательные аппараты, разработанные на базе технопарка «Якутия».

Среди брендов Якутии во Владивостоке представят ювелирную, сувенирную продукции. Проведут международный чемпионат по мас-рестлингу, а также состязания по национальным видам спорта.

Для посетителей выставки «Улица Дальнего Востока» разработана культурная программа. Ежедневно в вечернее время на уличной сцене павильона будут организованы кинопоказы под открытым небом.

Справка:

Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 г. во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

Организатор выставки «Улица Дальнего Востока» – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

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