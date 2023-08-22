Врач-ревматолог рассказал, что делать, если у вас подозрение на суставной синдром

Врач-ревматолог Сергей Алексеевич Шутенко. Фото: «РЖД-Медицина»

Врач-ревматолог клиники «РЖД-Медицина» в Новосибирске Сергей Шутенко рассказал о суставном синдроме и пояснил, почему после серьезных нагрузок важно уделять время полноценному отдыху.

- Суставной синдром - это комплекс синдромов, основной из которых - боли в суставах. Он возникает при разных заболеваниях. В весенне-летний сезон нередко обостряются ревматологические патологии, особенно у дачников. А в осенний период, особенно после закрытия дачного сезона, идет волна пациентов с обострением артроза, дегенеративными изменениями позвоночника. Если у вас появились выраженная утренняя скованность, припухлость, болевые ощущения в суставах - не ждите, не откладывайте поход к врачу, - советует Сергей Шутенко.

Сергей Алексеевич Шутенко и заведующая эндокринологическим отделением Ирина Юрьевна Чернова. Фото: «РЖД-Медицина»

При суставном синдроме можно идти прямиком к врачу-ревматологу или начать с терапевта, который назначит общие анализы и даст направление к ревматологу.

- Любые заболевания нужно лечить, в том числе и сопровождающиеся суставным синдромом. Это может быть что-то незначительное или ранняя стадия заболевания, при которой достаточно определенных упражнений и изменения образа жизни. Но также это может быть и серьезное заболевание, и тогда отсутствие своевременного лечения грозит тяжелыми последствиями, - поясняет врач. - В клинике «РЖД-Медицина» в Новосибирске после осмотра ревматолог может назначить рентген. Рентгенография показывает стадии артроза и исключает травматический характер боли. Потому что не всегда пациент может вспомнить, была ли травма накануне появления болезненных симптомов. Если на этом этапе информации достаточно, назначают лечение. При необходимости врач направляет пациента на дополнительные исследования: УЗИ, МРТ, дополнительные анализы. Пациент проходит все обследования в одном месте, в нашей клинике для этого есть все необходимое, не нужно для этого бегать по городу.

По словам Сергея Шутенко, любителям дачи нужно бережнее относиться к себе и помнить, что избыточная нагрузка вредна, особенно для пожилых. Если хорошенько потрудились, на следующий день можно и полениться, отдохнуть. А тем, кто дозрел до занятий спортом, перед первыми тренировками желательно сходить к ревматологу и травматологу-ортопеду, чтобы оценить свое состояние и понять, какая нагрузка допустима для вашего организма.

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