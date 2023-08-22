Три жительницы Якутска пострадали в ДТП

Авария на трассе "Вилюй". Фото: ГИБДД МУ МВД России «Якутское»

За последние сутки в столице республики произошли две аварии, сообщает отдела ГИБДД МУ МВД России «Якутское».

21 августа около 17 часов вечера на автодороге «Вилюй» «Тойота Ипсум» двигалась в сторону Горного района на большой скорости. На 31 километре он «догнал» впереди идущую «Тойоту Аллион».

В результате столкновения пострадала пассажирка, которую скорая доставила в больницу. Ей диагностировали ушиб мягких тканей лобно-височной области. Позже за медпомощью обратилась с ушибами пассажирка второй машины. Обеим назначили амбулаторное лечение. Водители травм не получили.

В момент аварии 54-летний водитель «Ипсума» был трезв. По данным федеральной базы Госавтоинспекции к административной ответственности за этот год за вождение без ремня безопасности.

ДТП на проспекте Ленина. Фото: ГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Позже, примерно в 18 часов, автомобиль «Рав 4» выезжал со двора дома №24 по проспекту Ленина и наехал на девушку-пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте. Ее доставили в больницу с ушибленной раной затылка и ушибом поясницы.

По данным фактам Госавтоинспекцией проводятся проверки.

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