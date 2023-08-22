В Ленском районе Якутии чуть не начался лесной пожар из-за загоревшейся бани

Огонь чуть не перекинулся на лес. Фото: МЧС Якутии

Ночью 21 августа в 01:02 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в частной бане на территории ЗЗУ Геолог в Ленском районе, передает МЧС Якутии.

Баня уже была охвачена огнем к приезду пожарных. Но огнеборцам удалось сдержать его и не допустить, чтобы пламя перепрыгнуло на стоящий рядом дом и на деревья в лесу.

Площадь возгорания составила 32 кв.метра. Вместе с баней сгорел пристрой.

Предположительно пожар начался из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На тушение привлекались семь человек личного состава и две единицы техники.

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