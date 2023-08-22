Управа отловила бродячих собак в Якутске после жалобы в мобильном приложении

Подать жалобу на бродячую собаку можно через приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Фото: ЦУР Якутии

ЦУР Якутии предлагает якутянам подавать жалобы на бродячих собак через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Так, по сообщению организации, будет эффективнее привлечь внимание управ.

В частности, привели в пример жителей микрорайона Тускул Якутска: они «страдали от обилия бродячих собак, пока не воспользовались приложением».

«Стая увеличивается с каждым днем. Лают на прохожих. В микрорайоне много детей, страшно ходить, до остановки далеко идти», — подала жалобу одна из местных жительниц.

После жалобы жительницы микрорайона Тускул бродячих собак поймали. Фото: ЦУР Якутии

ЦУР зафиксировал обращение и передал в управу. После чего управа отловила безнадзорных собак и направила в пункт передержки животных на Очиченко. Отлов производится каждый день.

Скачать «Госуслуги. Решаем вместе» можно в App Store и Google Play.

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