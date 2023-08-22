Осторожно, провокация! Ленский кандидат обнаружил фейковый канал

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Республика Саха) Якутия

«Карнаухов вперед» появился в августе. Пока телеграм-канал вполне безобиден: сообщается, что он открыт сторонниками кандидата Олега Карнаухова.

Но проведенное расследование зашло в тупик. Олег Карнаухов рассказал следующее:

- Друзья сообщили мне, что в Телеграме появился канал «Карнаухов вперед», ссылки на вступление в него массово распространяются по WhatsApp. Я попытался связаться по телефону с тем, кто распространяет приглашения, но он постоянно сбрасывает вызов. Это заставляет меня думать, что канал якобы в мою поддержку создан с целью провокаций. Хочу предупредить земляков об этом. Если его авторы действительно мои сторонники, прошу со мной связаться для устранения недоразумения.

Судя по тому, с какой скоростью фейковый «Карнаухов вперед» набирает подписчиков, Олег Карнаухов действительно пользуется авторитетом у земляков. Что перед выборами заявят от его имени анонимные «телеграмщики», можно только гадать. Весьма вероятно, будет совершена провокация в отношении кандидата.