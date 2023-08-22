Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 августа 2023 2:52

На реке Лене у Жатайского судостроительного завода начинаются дноуглубительные работы

Дноуглубительные работы проводятся силами землесоса «Вилюй»
Мария МАКАРОВА
Судоводителей маломерных судов просят соблюдать правила плавания по внутренним водным путям. Фото: ЯСИА

Судоводителей маломерных судов просят соблюдать правила плавания по внутренним водным путям. Фото: ЯСИА

С 21 августа на реке Лена проводятся дноуглубительные работы силами землесоса «Вилюй» в подходном канале к Жатайскому судостроительному-судоремонтному заводу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Судоводителей маломерных судов просят соблюдать правила плавания по внутренним водным путям. Главным условием безопасности была и остается личная дисциплинированность, ответственность каждого за свою жизнь, а также соблюдение правил безопасного поведения на воде.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.