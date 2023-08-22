На реке Лене у Жатайского судостроительного завода начинаются дноуглубительные работы

Судоводителей маломерных судов просят соблюдать правила плавания по внутренним водным путям. Фото: ЯСИА

С 21 августа на реке Лена проводятся дноуглубительные работы силами землесоса «Вилюй» в подходном канале к Жатайскому судостроительному-судоремонтному заводу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Судоводителей маломерных судов просят соблюдать правила плавания по внутренним водным путям. Главным условием безопасности была и остается личная дисциплинированность, ответственность каждого за свою жизнь, а также соблюдение правил безопасного поведения на воде.

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