Житель Нюрбинского района Якутии убил дядю и его подругу

Мужчина зарезал ножом обоих родственников. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Нюрбинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 47-летнего жителя города Нюрбы, сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СК РФ по Якутии.

Он обвиняется в нанесении побоев и убийстве двух лиц. Преступления произошли в ноябре 2022 года.

Мужчина во время пьяной ссоры с родственниками избил своего дядю. Когда тот и его гражданская супруга начали выгонять племянника из квартиры и запрещать ему проживать совместно с ними, он решил убить их.

Тела обнаружил участковый. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

Обвиняемый ударил стулом потерпевшего, а когда тот упал, нанес ему не менее 10 ударов кухонным ножом по различным частям тела. Этим же ножом он 4 раза ударил женщину в грудь. В результате полученных ранений потерпевшие скончались на месте происшествия. Тела обнаружил участковый, мужчину задержали и поместили под стражу.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой республики в Верховный суд Якутии для рассмотрения по существу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.