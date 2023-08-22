В 2023 году якутянам задержали зарплату на сумму более 111 миллионов рублей

Зарплату выплатили с задержкой 2,2 тысячи якутян Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С начала 2023 года в Якутии размер выявленной прокурорами задолженности по оплате труда превысил 111 миллионов рублей, сообщает управление Генпрокуратуры РФ по ДФО.

После вмешательства правоохранительного органа погашена задолженность по оплате труда перед 2,2 тысячи граждан в размере более 101 миллиона рублей. В том числе в августе выплачено почти 13 миллионов рублей.

В числе выплативших зарплату с задержкой работодателей ОАО «Строительное управление-888» — 46 работников и восемь миллионов рублей, производственный кооператив Артель старателей «Пламя» — семь работников и более 2,5 миллиона, ООО «Завод железобетонных металлов» — 18 работников и 2,3 миллиона, ООО «Вест-М» — 29 работников и два миллиона, ООО «Еловское Трансстрой» — 14 работников и 1,6 миллиона.

Проверки продолжаются.

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