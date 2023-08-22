На реке Лене груженная углем баржа получила пробоину в результате столкновения с теплоходом

«СК-2057» стоял у причала «Осетрово». Фото: Восточное МСУТ СК России

ЧП произошло днем 20 августа на реке Лене у города Усть-Кут Иркутской области, сообщает Восточное следственное управление на транспорте СК России.

Теплоход в составе баржи, груженной углем, при выполнении маневра столкнулся с другим теплоходом — «СК-2057», который стоял у причала «Осетрово».

В результате на барже обнаружили пробоину левой скулы выше ватерлинии. А у «СК 2057» — повреждения приваренного бруса.

К счастью, никто не пострадал. Разлива топлива не произошло.

Проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила.

Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий и следственных действий, по результатам будет принято процессуальное решение.

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