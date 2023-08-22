Айсен Николаев: государственный флаг — это один из символов нашей великой Родины

День Государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно 22 августа. Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев от имени руководства республики и от себя лично поздравил якутян с Днем Государственного флага Российской Федерации, который отмечается ежегодно 22 августа.

Постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 августа 1991 года исторический флаг России был признан официальным Национальным флагом Российской Федерации. Он стал официальным символом новой России.

«Государственный флаг — это один из символов нашей великой Родины, ее богатой истории, многонациональной культуры и высоких достижений страны. Наш трехцветный стяг является выражением единства и силы народов России, их стремления к свободе, независимости и процветанию. Много славных побед одержал российский народ под этим флагом», — подчеркнул глава Якутии.

Он отметил, что сегодня под российскими знаменами якутяне принимают участие в специальной военной операции в Украине. Многие жители республики по первому зову встали в ряды добровольцев, чтобы защитить Отечество, мир и справедливость.

«Пусть Государственный флаг Российской Федерации всегда остается символом мира, стабильности и процветания нашей страны. Пусть он всегда напоминает нам о нашей ответственности за будущее России», — заключил Айсен Николаев.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.