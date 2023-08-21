В якутском арктическом селе Налимск Среднеколымского района построили новый детский сад

Новый детский сад будут посещать 33 воспитанника. Фото: Андрей СОРОКИН

Глава республики Айсен Николаев в ходе рабочей поездки в Среднеколымский район поздравил жителей села с вводом значимого социального объекта — нового детского сада, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Объект на 40 мест и площадью более 500 квадратных метров возведен в рамках программы Общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке».

Заведующая детским садом Августина Слепцова отметила, что объект возведен за короткий период времени и новый учебный год воспитанники, работники встречают в новом, светлом здании детского сада. В настоящий момент в дошкольном учреждении 33 воспитанника.

Первые колхозные ясли в наслеге были созданы в 1960 году. В 1965 году было построено здание для детского сада и в этом здании дошкольное учреждение располагалось почти 60 лет.

«В 70-80-е годы в шести группах насчитывалось около 90-100 детей. Если в городе мест не хватало, привозили детей. Работал всегда профессиональный коллектив. Один из воспитанников, первый заместитель председателя правительства, Дмитрий Садовников был очень аккуратным, любознательным ребенком, он никогда не терял связь с детским садом. Детский сад является одним из передовых в районе, инициирует многие проекты. К примеру, улусная спартакиада дошкольников, интеллектуальная олимпиада „Тиин мэйии“ и другие», — поделилась ветеран, проработавшая заведующей детским садом более 30 лет.

В Налимске постоянно проживают 437 человек, из них 44 — дети дошкольного возраста.

Фото: Андрей СОРОКИН

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.