Следователи просят помощи у очевидцев гибели мужчины в Якутске

Трагический инцидент произошел 12 августа около 18:30 часов вечера. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

Следком проводит проверку по факту гибели мужчины в городе Якутске, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина скончался от падения с балкона квартиры, расположенной на 10 этаже жилого дома № 51 по улице Дзержинского. Трагический инцидент произошел 12 августа около 18:30 часов вечера.

Очевидцев происшествия просят помочь следствию для полного, качественного и объективного установления обстоятельств произошедшего.

Лица, владеющие информацией и находившиеся в непосредственной близости от места падения мужчины, могут обратиться в следственный отдел по городу Якутску СУ СК России по Якутии по адресу: Якутск, улица Короленко, 2, каб.211. Следователь Дмитриев Максим Юрьевич, тел.: 8(999) 057-44-44.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.