Минпромгеологии Якутии оплатит 90% расходов при переводе машин с бензина на газ

Гражданин платит только 10% затрат на установку газобаллонного оборудования. Фото Ulus.media

Министерство промышленности и геологии Якутии при поддержке главы республики запустило финансовую поддержку перевода транспорта с бензина на газовое топливо, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Ведомство предоставит поддержку, покрывающую 90% расходов на переоборудование, заявил министр Максим Терещенко.

Отмечается, что субсидии действуют для всех владельцев машин любой модели. После установки газобаллонного оборудования для граждан и организаций снижен транспортный налог на 50%.

«Часто меры поддержки рассчитаны на определенные категории граждан. Мы же работаем с владельцами всех видов и моделей транспорта, готовыми перейти с дорогого бензина на менее затратное, а ещё и экологичное топливо — газ. Нас поддерживает в этом направлении и глава Якутии Айсен Николаев», — рассказал министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.

«Агентство развития промышленного потенциала» выделяет средства региональным авторизированным центрам по переоборудованию для компенсации части затрат на проведенные работы. Центры же предоставляют своим клиентам соразмерную скидку в 90%. Гражданин платит только 10%.

Напомним, что переоборудовать транспорт на заправку метаном можно в аккредитованных пунктах переоборудования AutoGAS PRO и СахаАвтоГазСервис в Якутске, а также Алмаздортранс в Мирном. В Якутии к 2030 году планируется построить порядка 40 новых газовых заправок.

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