В Якутске оштрафовали подрядчика, клавшего асфальт в снег

Жильцы домов на Курашова-Ломоносова пожаловались на ремонт двора. Фото: ОНФ Якутии

Глядя, как строители кладут асфальт в снег, жильцы домов по улицам Курашова и Ломоносова обратились к активистам Народного фронта в Якутии.

Асфальтирование в снег. Фото: ОНФ Якутии

Как и подозревали горожане, парковка, детская площадка и тротуары не продержались даже одну зиму. Ремонт здесь проводил подрядчик ООО «Основа», сумма контракта составляла 83 миллиона рублей.

– Асфальтовые пешеходные дорожки клали в снег и грязь (жильцы тогда фиксировали все на видео), мягкое покрытие детской площадки также устанавливали в период отрицательных температур. От имени Народного фронта обратились в прокуратуру Якутии с просьбой провести проверку произведенных работ, – сообщил сопредседатель ОНФ в Якутии Алексей Лаптев.

Плачевное состояние покрытия на детской площадке. Фото: ОНФ Якутии

Пробы асфальта, взятые этой весной, подтвердили опасения.

В июле прокуратура призвала МКУ «Главстрой» при администрации Якутска устранить нарушения. После этого подрядчик заменил асфальт в рамках гарантийных обязательств, также обновил покрытие на детской площадке.

Весной асфальт сняли. Фото: ОНФ Якутии

Тем не менее, уйти от наказания не удалось. К дисциплинарной ответственности был привлечен одно лицо, кроме того ООО «Основа» оштрафована на 10 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение обязательств.

17 августа во дворе обновили асфальт. Фото: ОНФ Якутии

Народный фронта в Якутии принимает обращения по электронному адресу: onf_ykt@mail.ru.

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