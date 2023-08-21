Росгвардейцы задержали жителя Якутска, находящегося в федеральном розыске

Управление Росгвардии по Якутии сообщило о задержании жителя Якутска, находящегося в федеральном розыске

Во время патрулирования в Якутске сотрудники обратили внимание на прохожего, подходящего под описание ориентировки о разыскиваемых лицах, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Якутии.

Задержание произошло на улице Лермонтова.

Проверка по информационным базам установила, что во внимание правоохранителей попал 35-летний уроженец Якутска с судимостью за кражу. Мужчина находится в федеральном розыске за уклонение от исполнения решения суда за угон автомобиля.

Задержанный доставлен в дежурную часть городского отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

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