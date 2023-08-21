День Государственного флага России отметят в Якутске

В честь праздника пройдут различные мероприятия. Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

В Якутске в День Государственного флага России 22 августа на площади Орджоникидзе пройдет торжественное мероприятие «Флаг державы — символ славы», сообщает пресс-служба мэрии города.

В честь праздника в округах и пригородах с 18 августа проводятся тематические мероприятия. А 22 августа в 17 часов на площади Орджоникидзе пройдет праздничный концерт. Подросткам, достигшим 14-летнего возраста, торжественно вручат паспорта. Государственные награды получат участники специальной военной операции. Также на площади состоится патриотический флешмоб «Флаг родины моей!».

Праздничные программы подготовили администрации пригородов, управы округов, Центральный парк культуры и отдыха, музеи, библиотеки, культурные центры. Горожан приглашают на выступления творческих коллективов, тематические выставки, экскурсии, послушать лекции по истории страны, участвовать в викторинах и конкурсах, посвященных Дню Российского флага, в том числе в онлайн-формате.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.