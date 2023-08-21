Грязная Сопка любви и несанкционированная свалка в Мархе

Вид с Сопки любви в Якутске. Фото: прокуратура Якутии

В Якутске ликвидированы две несанкционированные свалки после вмешательства прокуратуры.

С привлечением специалистов Минэкологии республики прокуратура города выехала Сопку любви. Популярное место отдыха оказалось захламлено.

Остановка в Мархе превратилась в свалку

Уборку территории должна была проводить компания, временно арендовавшая этот участок. Якутское лесничество привлекло руководителя компании к административной ответственности по ч.2 ст. 8.31 КоАП РФ. После визита надзорных органов мусор был вывезен в объеме 12 кубометров.

После визита прокуратуры хлам вокруг остановки убрали.

Захламленной оказалась автобусная остановка «Успех» по улице Интернациональная. Это конечка маршрута №41.

Прокуратура Якутска сделала замечание администрации микрорайона Марха за не своевременный вывоз мусора. После этого свалку из бытовых и строительных отходов ликвидировали.

Сейчас Сопка любви уже очищена от бутылок, банок и прочих отходов

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.