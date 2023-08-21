В Якутии ливни превратили дорогу «Харбалах» в большой ручей

Вот так выглядила трасса "Харбалах" после прошедших дождей. Фото: Управление автодорог Якутии

Временно закрыто движение по региональной трассе «Харбалах» в Таттинском районе, сообщает Управление автомобильных дорог Якутии.

После проливных дождей подтоплен участок с 18 по 24 километр. Ради безопасности закрыт проезд с нулевого километра по 58+080 км.

-– С учетом складывающейся ситуации ожидается выход воды на 6 км, 7 км и 13 км. Проезд будет восстановлен после спада воды, – сообщает ведомство.

Предприятие «Таттаавтодор» организовало круглосуточное дежурство.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.