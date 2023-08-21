Автобусы будут подвозить учеников до новой школы в микрорайоне Прометей Якутска

Самая большая школа Якутска. Фото: телеграм-канал главы Якутии

На утренней планерке в мэрии глава Якутска Евгений Григорьев поручил организовать до начала учебного года движение маршрутных автобусов по улице Ксенофонта Уткина, чтобы обеспечить подвоз детей в новую школу в микрорайоне Прометей.

На данный момент проблемный вопрос связан с организацией разворотной площадки для автобусов.

Театральный зал рассчитан на 250 мест. Фото: телеграм-канал главы Якутии

Учебное заведение впервые откроет свои двери 1 сентября. Считается, что это будет самая большая школа в Якутске. Трехэтажное здание имеет площадь более 14,8 тысячи кв.м. Рассчитана на 33 класса по 30 детей — всего 990 учеников.

В нем два спортивных зала, актовый театральный зал на 250 мест с гримерной и инвентарной комнатами, мастерские, лаборатории компьютерной графики и робототехники, химии, физики, библиотека, медицинский блок, конференц-зал и даже ботанический сад.

Есть тренажеры. Фото: телеграм-канал главы Якутии

Во дворе — беговая дорожка, волейбольное, баскетбольное, футбольные поля, воркаут-площадка.

Новое здание построено в рамках национального проекта «Образование» и республиканского проекта «Современная школа».

Лаборатория компьютерной графики. Фото: телеграм-канал главы Якутии

Также в 2023 году в 13 школах города проводится капитальный ремонт, в 11 он уже завершен. В трех школах подписаны акты приемки работ, в шести — на стадии подписания, в двух — завершаются работы по выявленным в ходе приемки замечаниям. Дополнительные работы в школах №19 (по фасаду здания) и №7 (покраска кабинетов) будут завершены в срок до 25 августа.

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