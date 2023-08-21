Определился победитель первого Всероссийского турнира по русским шашкам в Якутске

Лучшие шашисты России сразились в Якутске. Фото: пресс-служба правительства Якутии

В Якутске прошел финал Всероссийских соревнований по русским шашкам на Кубок главы республики Айсена Николаева, сообщает пресс-служба правительства региона.

Дворец культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина собрал более 250 участников из 19 регионов России. В их числе были как юные спортсмены, так и 15 гроссмейстеров, 9 чемпионов мира и 30 мастеров спорта.

Абсолютным победителем стал мастер спорта международного класса, международный гроссмейстер Сергей Белошеев из Республики Крым. Ранее он уже выигрывал чемпионат России по стоклеточным шашкам. В столице Якутии ему вручили мантию победителя, золотую цепь, 350 тысяч рублей, кубок и корону из серебра в виде лаврового венка. Второе место занял международный гроссмейстер, якутянин Гаврил Колесов.

Сильнейший шашист Яутии Гаврил Колесов (справа). Фото: пресс-служба правительства Якутии

Турнир такого масштаба – большой шаг вперед в развитии шашек в Якутии, отметил руководитель региона Айсен Николаев. Он выразил уверенность, что это спортивное событие станет ежегодным.

Справка:

Якутия – один из регионов России, где развита своя шашечная школа. Здесь подготовлены 14 гроссмейстеров, более 80 мастеров спорта СССР и России по шашкам.

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