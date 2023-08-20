Ночью и днем в Якутске ожидаются дожди

Дождливую погоду обезщют в Якутске. Фото: KP.RU

В столице республики вновь прогнозируют осадки.

— Ночью умеренный, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный, днем северо-восточный 3-8 м/с. Ночью +10+12°, днем +16+18°, — сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 20 августа в городе было плюс 17 градусов.

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