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НовостиОбщество20 августа 2023 5:29

Ночью и днем в Якутске ожидаются дожди

Прогноз погоды в Якутске на 21 августа
Ксения ГАБЫШЕВА
Дождливую погоду обезщют в Якутске. Фото: KP.RU

Дождливую погоду обезщют в Якутске. Фото: KP.RU

В столице республики вновь прогнозируют осадки.

— Ночью умеренный, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный, днем северо-восточный 3-8 м/с. Ночью +10+12°, днем +16+18°, — сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 20 августа в городе было плюс 17 градусов.

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