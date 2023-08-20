Дожди прогнозируют в семи районах Якутии

В Якутии прогнозируют дожди. Фото: t.me/everestaian

В ближайшие сутки ливни прольются в семи районах Якутии.

21 августа дожди ожидаются в Усть-Майском, Чурапчинском, Таттинском, Усть-Алданском, Амгинском, Томпонском, Оймяконском районах. Местами выпадет более 11 мм.

– В южных, центральных, Усть-Майском, Томпонском, Оймяконском районах сохранится облачная погода с дождями. В Жиганском районе усиление ветра в порывах до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +9+14°, западе +4+9°, на севере 0+5°,местами при прояснении до -2°, днем +17+22°, севере +9+14°, с – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

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