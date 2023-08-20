В Якутии впервые за долгое время не обнаружены новые лесные пожары

Число лесных пожаров в Якутии сократилось до 28. Фото: ГУ МЧС России по Якутии

За последние сутки на территории республики не выявлено новых лесных пожаров, проинформировал региональный оперштаб.

С 19 августа ликвидировано еще 14 лесных пожаров общей площадью более 93 тысяч га и 1 ландшафтный площадью 12 га.

Всего на начало суток действуют 28 лесных пожаров на 67 тысячах га и 1 ландшафтный на площади 368 га. Из них локализовано 8 пожаров общей площадью 9 277 га.

На сегодняшний день в тушении задействовано 452 человека и 5 единиц лесопожарной техники. Продолжится авиапатрулирование.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.