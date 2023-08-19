Компания в Якутии подозревается в незаконной добыче золота на 27 млн рублей под видом геологических исследований

10 кг золота переплавили в слитки Фото: Александр ЧЕРНЫХ

С июля по сентябрь 2018 года на территории Момского района Якутии ООО «Байдам» под видом геологического изучения недр на участке реки Мюреле с притоками по ручьям Хадбудал и Инкутар осуществила незаконную добычу золота в промышленных масштабах, сообщает Генпрокуратура России.

Всего компания извлекла 10 килограммов драгоценного металла. Золото переплавили в слитки, а затем неправомерно продали третьим лицам.

Утрату полезных ископаемых и причиненный государству ущерб оценили на сумму более 27 миллионов рублей.

Генпрокуратура России направила в Якутский городской суд исковое заявление с требованием взыскать с недобросовестного недропользователя указанную сумму.

Суд начал рассмотрение дела.

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