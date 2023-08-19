Мурал со строящим город из песка мальчиком в поселке Мохсоголлох Якутии завершен

Новый мурал украшает стену пятиэтажки в Мохсоголлохе. Фото: скриншот видео

Художник из Казани Рустам Салемгараев, он же Рустам Кубик (Qbic), завершил работу над новым муралом в поселке Мохсоголлох, сообщила местная газета «Хангалас».

На это у него ушло около недели. Огромная картина теперь украшает стену пятиэтажного дома на улице Соколиной, 8 рядом со сквером Первостроителей.

На ней изображен мальчик, строящий на берегу реки город из песка, который в отражении на воде превращается в современный поселок Мохсоголлох.

Как объяснили в Центре компетенций по вопросам городской среды Якутии LETO, это история про мечты и их исполнение — мечты о светлом будущем и долгой процветающей жизни.

В этом году поселок Мохсоголлох отмечает свой 65-летний юбилей.

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