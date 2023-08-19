Днем 20 августа в Якутске ожидается небольшой дождь

Температура воздуха достигнет плюс 19-21 градуса. Фото: KP.RU

Днем 20 августа в столице республики температура воздуха достигнет плюс 19-21 градуса, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью дождь, днем небольшой дождь, ветер северо-восточный 3-8 м/с, ночью порывы 9-14 м/с. Ночью +13+15°, днем +19+21°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксирован плюс 21 градус, ветер 2 м/с.

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