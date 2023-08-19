Новый мусорный полигон в Якутске готов на 82%

На 27-м км Вилюйского тракта строится мусорный полигон мощностью 132 тысяч тонн ТКО в год. Фото: пресс-служба МинЖХК Якутии

18 августа министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов проверил строительство объектов обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Якутска, сообщает пресс-служба ведомства.

На 27-м км Вилюйского тракта строится мусорный полигон мощностью 132 тысяч тонн ТКО в год. По объекту разработана проектная документация, получены все разрешительные документы. На данный момент без отставаний от графика работ ведется строительство 1-го этапа объекта.

Общая строительная готовность составляет порядка 82%. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован в этом году.

Также, на 8 км Вилюйского тракта проверили строительство мусороперегрузочной станции. На сегодняшний день на участке завершены земляные работы всех зданий, устанавливаются сваи для производственного корпуса. На строительной площадке работают 8-10 единицы техники, из них 2 буровые установки.

Отмечается, что строительство объектов позволит заложить основу для перерабатывающей промышленности и обеспечить 50% всех твердых коммунальных отходов республики.

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