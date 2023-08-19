Мастерицы Якутии принимают участие в фестивале «Вышитая Россия»

Карта, вышитая в Якутии, одна из самых больших и детальных работ предстоящей выставки. Фото: пресс-служба Минкультуры Якутии

В столице Республики Чувашия Чебоксарах с 18 по 21 августа проходит Всероссийский фестиваль «Вышитая Россия», сообщает пресс-служба Минкультуры Якутии.

Мастера со всей страны привезли на фестиваль вышитые вручную карты своих регионов. Якутию представляют мастерицы Людмила Жиркова и Ульяна Миронова.

Работа якутских мастериц вызвала большой интерес посетителей и других мастеров-вышивальщиков еще на этапе монтажа выставки, который прошел 18 августа в Художественном музее Чебоксар. Карта, вышитая в Якутии, одна из самых больших и детальных работ предстоящей выставки.

Фото: пресс-служба Минкультуры Якутии

Как рассказала художественный руководитель проекта, народный мастер Якутии Людмила Жиркова, над проектом помимо нее работали еще три человека: ведущий исполнитель, народный мастер Якутии Ульяна Миронова, координатор и проектировщик проекта, заслуженный архитектор Якутии Сергей Миронов, художник проекта, учитель ИЗО школы №33 Якутска Нюргуяна Игнатьева.

«Мы работали семь месяцев, два из них заняла подготовка проекта, разработка концепции, эскизов, оставшееся время мы вышивали, работая по семь часов в день. Мы опирались на пять основных зон — Центральную, Восточную, Южную, Западную и Арктическую, сделав упор на главные особенности республики», — рассказала она.

Фото: пресс-служба Минкультуры Якутии

На карте мастерицы Людмила Жиркова и Ульяна Миронова отразили всю специфику быта, культуры, традиций республики, в том числе особенности природы, ландшафта, фауны, а также добычу полезных ископаемых. Всего выполнено больше 500 изображений, в том числе детальные изображения народов, проживающих в Якутии, миниатюрные изображения сцен быта, главных праздников, охоты и рыбалки и пр. По краям — узоры народов, проживающих в республике. В работе использованы: мебельная ткань как основа карты; сукно в качестве основы для каждого региона; вышивка цветной нитью «мулине», канва, штампованные металлические бляшки для обозначения городов республиканского и районного подчинения.

По информации минкультуры Чувашии участие в фестивале уже подтвердили порядка 70 регионов страны. В Чебоксары приехали более 130 мастеров декоративно-прикладного искусства. В Чувашском государственном художественном музее, где будет работать основная выставка, будет представлено 73 вышитых полотна.

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