В Усть-Майском районе Якутии потушены все лесные пожары

В Якутии площадь природных пожаров за сутки удалось сократить более чем в три раза. Фото: t.me/sadovnikovdd

В Якутии площадь природных пожаров за сутки удалось сократить более чем в три раза, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Если вчера пройденная огнем площадь составляла 208 тысяч га, то сегодня она уменьшена до 60 тысяч.

Также первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников сообщил, что в Усть-Майском районе потушены все лесные пожары. За сутки там удалось ликвидировать 5 пожаров на площади более 111 тысяч га.

Крупные пожары ликвидированы в Олекминском районе, что позволило в три раза уменьшить там пройденную огнем площадь. Сейчас в районе действуют 13 пожаров на площади 18 тысяч га.

Итого в республике осталось 39 лесных пожаров на площади 60 тысяч га и 2 ландшафтных на площади 380 га. Из них 9 пожаров 3,6 тысяч га уже локализованы и в скором времени будут ликвидированы.

Проводятся работы по тушению 21 пожара на площади 44 тысяч га. В аналогичный период 2021 года в регионе действовало 96 лесных пожаров на площади 2 190 468 га.

На сегодня обслуживается 20 лесных пожаров и один ландшафтный на территории восьми районов — Алданского, Верхнеколымского, Верхоянского, Момского, Оймяконского, Олекминского, Среднеколымского, Томпонского. Локализован 1 пожар в Верхоянском и 8 в Олекминском районе. В тушении задействовано 440 человек и 8 единиц техники.

На территории одиннадцати районов действует особый противопожарный режим — в Абыйском, Алданском, Вилюйском, Верхнеколымском, Оймяконском, Олекминском, Среднеколымском, Нерюнгринском, Усть-Майском, Эвено-Бытантайском районах и г. Якутске.

На 19 августа высокий 4 класс пожарной опасности сохраняется Верхоянском, Горном, Оймяконском, Мегино-Кангаласском и г. Якутске, 5 класс пожарной опасности — в Намском районе.

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