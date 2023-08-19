В Якутии за одну неделю нашли трех пропавших грибников

Поиски закончились благополучно благодаря сотовым телефонам. Фото: Служба спасения Якутии

В Якутии на этой неделе произошли два случая с потерей людей при сборе дикоросов, сообщает пресс-центр Службы спасения региона.

В поселке Айхал Мирнинского района двое мужчин после работы вышли из поселка за грибами в сторону аэропорта. Проходив по лесу всю ночь, они позвонили по системе 112 и попросили помощи.

Для поиска заблудившихся были организованы две поисковые группы из работников Айхальского отделения полиции и местной администрации. Через пару часов мужчин нашли в 15 км от поселка Айхал в районе озера «Верхний» и доставили в поселок, они все время находились на связи.

В селе Амга Амгинского района потерялся 78-летний дедушка. Он утром ушел в лес, а ближе к обеду понял, что заблудился и не может найти дорогу. По сотовому телефону он позвонил жене, она вызвала помощь. На поиски отправилось 10 местных жителей с рациями и громкоговорителями. В 16 часов потерявшийся вышел к поисковой группе.

«В обоих случаях все закончилось благополучно, поиск облегчило то, что потерявшиеся находились на постоянной связи, и это ускорило поисковые работы», — отметили в Службе спасения.

Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения Якутии: (4112) 45-90-19.

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