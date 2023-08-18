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НовостиОбщество18 августа 2023 9:02

Днем в Якутске порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду

Прогноз погоды в Якутске 18 августа
Ксения ГАБЫШЕВА
Сильный ветер прогнозируют в Якутске. Фото: KP.RU

Сильный ветер прогнозируют в Якутске. Фото: KP.RU

В столице Якутии прогнозируют сильный ветер.

— Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, ветер восточный 5-10 м/с. Ночью +10+12°, днем +21+23°, — сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 18 августа в городе фиксировалось 24 градуса тепла.

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