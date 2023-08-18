Закрылся пляжный сезон в Якутске

Официально закрылся единственный пляж Якутска. Фото: KP.RU

Чуть больше месяца продлился официальный купальный сезон в Якутске. О закрытии пляжа на 202 микрорайоне заявили в администрации столицы республики.

Напомним, после всех проверок единственный пляж, разрешенный Роспотребнадзором и МЧС России, открылся 30 июня. О его закрытии 12 августа сообщил «Якутску вечернему» оператор пляжа.

– В этом году мы открыли официально пляж раньше за весь период эксплуатации пляжа и закрыли его позже по распоряжению администрации города. Так что в этом году мы поставили новые рекорды для себя. Несмотря на официальное закрытие, мы проводим ежедневную уборку территории городского пляжа 202 микрорайона как общественного пространства, – рассказал заместитель директора МУП «Городские бани» Хрисанф Иванов.

Он добавил, что продолжится ежедневная уборка аллеи, и призвал горожан бережно относиться к труду дворников.

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