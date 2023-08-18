Турнир по ММА лиги Хабиба Нурмагомедова в Якутске может стать ежегодным

Битва взглядов участников турнира Eagle FC 53 в Якутске. Фото: УФКиС Якутии

В Якутске 18 августа состоится турнир по смешанным единоборствам на Кубок главы Якутии. Айсен Николаев встретился с членами лиги Eagle FC, чтобы обсудить перспективы этого вида спорта, сообщает пресс-служба правительства республики.

Напомним, лига Eagle FC принадлежит чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. В этом промоушене выступает ряд якутян. На турнире Eagle FC 53, который пройдет на стадионе «Триумф», Якутию представят 8 спортсменов: Узаир Абдураков, Октябрин Яковлев, Игнатий Андросов, Андрей Лаптев, Федор Огоюкин, Денис Андреев, Григорий Барашков и Гавриил Семенов.

Всего в соревновании участвуют 26 спортсменов из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Бурятии, Алтая, Новосибирска, Москвы, Дагестана и Якутии.

Во встрече с главой Якутии приняли участие президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров, боец UFC Абубакар Нурмагомедов, действующий чемпион организации АСА Магомедрасул Хасбулаев. Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Айсен Николаев поблагодарил гостей за организацию международного турнира и выразил надежду, что турнир в Якутске будет проводиться и в будущем.

— Борьба у нас в республике является спортом номер один. Мы готовы поддерживать новые популярные направления единоборств, интерес к этому виду спорта и турниру большой. У нас любят единоборства, на этом выросли, — сказал он.

Готовность к дальнейшему сотрудничеству высказала и вторая сторона.

—Вам спасибо большое, что поддержали праздник спорта для молодежи. У нас в лиге уже много ребят выступают из Якутска. Я надеюсь, что это не последний турнир и он станет ежегодным, — отметил президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров.

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