Завод железобетонных изделий в Якутске задолжал зарплату в более 2,3 миллионов рублей

Предприятие в Якутске выплатило долг по зарплате после вмешательства прокуратуры
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Проверка в ООО «Завод ЖБИ» выявила нарушения трудового законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.
Предприятие задолжало 18 работниками более 2,3 млн рублей зарплаты.
Прокуратура внесла руководителю представление и в интересах сотрудников направила заявления в суд. По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.
Кроме того, по материалам проверки заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), которое находится на рассмотрении суда.
После вмешательства прокуратуры перед работниками погашена задолженность по оплате труда в сумме более 2,3 млн рублей
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