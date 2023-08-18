Завод железобетонных изделий в Якутске задолжал зарплату в более 2,3 миллионов рублей

Предприятие в Якутске выплатило долг по зарплате после вмешательства прокуратуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проверка в ООО «Завод ЖБИ» выявила нарушения трудового законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Предприятие задолжало 18 работниками более 2,3 млн рублей зарплаты.

Прокуратура внесла руководителю представление и в интересах сотрудников направила заявления в суд. По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Кроме того, по материалам проверки заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), которое находится на рассмотрении суда.

После вмешательства прокуратуры перед работниками погашена задолженность по оплате труда в сумме более 2,3 млн рублей

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