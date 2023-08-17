Мошенник обманул специалиста службы безопасности в Якутии, представившись полицейским

Лжеполицейский обманул специалиста службы безопасности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередной жертвой мошенников стал 40-летний специалист службы безопасности из Перми, работающий вахтовым методом в Алдане, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Ему позвонил с номера 8-930-012-77-16 неизвестный мужчина, который представился сотрудником полиции. «Полицейский» сообщил, что мошенники пытались снять деньги с его банковского счета, но попытку пресекли сотрудники банка.

А потом предупредил, что ему позвонят из банка и надо будет следовать их указаниям, чтобы обезопасить свой счет.

И действительно через какое-то время уже с номера 8-930-012-77-84 позвонил «сотрудник Центробанка». Он порекомендовал установить приложение, которое обеспечит дистанционный доступ к счету, чтобы он мог помочь потерпевшему сохранить деньги.

Потерпевший сделал все, как тот сказал. И даже час не трогал мобильник, чтобы «специалист» спокойно перевел сбережения на «безопасный» счет.

А когда через час заглянул в телефон, увидел, что у него украли 60 тысяч рублей. И только тогда он понял, с кем на самом деле общался.

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