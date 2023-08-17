Более 157 миллионов рублей возвращено в казну: в Следкоме Якутии подвели итоги первого полугодия 2023-го

Следователи отмечают рост тяжких и особо тяжких преступлений

За первый и второй квартал в производстве находилось 946 уголовных дел. Из них раскрыто 31 преступление прошлых лет. Еще 16 таких дел направлено в суд.

Следователи отмечают рост преступных посягательств в отношении детей — всего 491. А также тяжких и особо тяжких преступлений, в частности против половой неприкосновенности граждан. Кроме того, возросло количество преступлений, совершенных женщинами, и лицами, ранее уже нарушавшими закон.

По коррупционной направленности возбуждено 92 уголовных дела.

В казну государства возвращено свыше 157 миллионов рублей в качестве возмещения причиненного преступлениями ущерба. При этом по налогам и невыплате заработной платы возмещено 100% ущерба.

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