Откроются прямые рейсы из Якутска в Пекин

Возобновятся перелеты из Якутска в Пекин. Фото: пресс-служба авиакомпании "Якутия"

О запуске прямых рейсов в столицу Китая рассказала во время прямого эфира замглавы Минтранса республики Ольга Рафаилова.

Выполнять их будет авикомпания «Якутия».

Кроме того, главный региональный перевозчик планирует повысить число перелетов в Харбин до двух раз в неделю. Сейчас в этот город самолеты из столицы республики отправляются раз в неделю. Ближайший вылет состоится 31 августа. Стоимость билета в одну сторону – 49,4 тыс. рублей.

Также Ольга Рафаилова сообщила, что с октября появятся в продаже льготные авиабилеты в 13 арктических районов на ноябрь-декабрь. На эти цели правительство региона выделит 600 млн рублей.

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